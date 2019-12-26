الصين وروسيا تنضمّان الى ايران في تدريبات عسكرية في بحر عُمان

2019/12/26 | 14:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين- (أ ف ب) – تجري الصين وروسيا وإيران تدريبات عسكرية بحرية مشتركة اعتباراً من الجمعة في خليج عُمان، بحسب ما أعلنت بكين وطهران، على وقع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.وتهدف التدريبات العسكرية المقررة من 27 حتى 30 كانون الأول/ديسمبر إلى “تعميق التعاون بين أسلحة البحرية […]

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