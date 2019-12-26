قشور الفستق وسيلة التدفئة لمواجهة البرد القارس في بلد عربي

2019/12/26 | 14:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تل الكرامة (سوريا)-(أ ف ب) – وسط غرفة الجلوس، يفتح أبو وليد غطاء مدفأة مصنوعة يدوياً، ويفرغ فيها دلواً من قشور الفستق الحلبي، بعدما تعرّف من النازحين إلى منطقته على وسيلة تدفئة جديدة تقي أطفاله برد الشتاء وتحلّ مكان المازوت المرتفع الكلفة.في المناطق الباردة في سوريا وبلدان عدة مجاورة، يعتمد السكان خلال أشهر الشتاء […]

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