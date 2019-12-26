نائب عن سائرون: الجماهير التي دخلت الخضراء ستعود لها

2019/12/26 | 14:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقال النائب عن تحالف سائرون، رامي السكيني، إن الجماهير التي دخلت الخضراء تستطيع تكرارها كيفما شاءت، لافتًا إلى أن تدوير الأسماء بأسماء مستهلكة أو محروقة بالمشهد السياسي بشأن اختيار رئيس الوزراء أمر غير مقبول.

السكيني: الجماهير التي دخلت الخضراء سابقًا تستطيع دخولها مرة أخرى متى شاءت وكيفما شاءت

السكيني وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس النواب، وتابعه "ألترا عراق"، قال أن "الحكومة الاتحادية عليها التحقيق العادل وكشف الجناة في حالات الاعتقالات الممنهجة والتصفية الجسدية لبعض الناشطين المدنيين"، مبينًا أنه "للأسف لم نجد أي تحقيقات فيها نتائج واضحة لأن هنالك بعض الميليشيات والأحزاب وجهات قد تكون مجهولة".

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وبشأن اختيار رئيس الوزراء، أكد السكيني أن "القوى السياسية عليها الاختيار بما ترتضيه ساحات التظاهر لأن تلك الساحات هي من أسقطت عبد المهدي وحكومته وهي من تعطي الشرعية لرئيس الوزراء الجديد"، مشيرًا إلى أن "أي رئيس وزراء جديد يجب أن يحظى بموافقة الجماهير".أشار إلى أن "تدوير الأسماء بأسماء مستهلكة أو محروقة بالمشهد السياسي فهو أمر غير مقبول ومرفوض"، داعيًا إلى "عدم خداع الجماهير بهذه الطرق الملتوية".وأوضح السكيني "نريد رئيس وزراء للعراق وليس للقوى السياسية وأن يكون رئيس وزراء يحل الأزمة وليس رئيس وزراء أزمة"، مبينًا أن "الجماهير التي دخلت الخضراء سابقًا تستطيع دخولها مرة أخرى متى شاءت وكيفما شاءت".

كانت تسريبات لمصادر نيابية، أكدت أن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف اليوم الخميس، المرشح البديل لتحالف البناء، أسعد العيداني بعد انسحاب مرشحهم الجدلي قصي السهيل من المنافسات"، ولم يمض وقت طويل على هذه التسريبات، حتى صعّد المحتجون تحركاتهم في محافظات مختلفة.

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