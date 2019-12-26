طقس عاصف وبارد في العراق.. الأمطار والثلوج قادمة

2019/12/26 | 14:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمن المتوقع أن تشهد البلاد، موجة من الأمطار والثلوج في أجواء عاصفة وباردة، بفعل تأثير منخفض جوي يشتد خلال الساعات القادمة، بعد كسوف للشمس، يوم الخميس 26 كانون الأول/ديسمبر.

يشتد تأثير المنخفض الأطلسي على طقس العراق ليطلق موجة من الأمطار والثلوج في أجواء عاصفة وباردة

وقال المتنبئ الجوي علي الكربلائي في تقرير نشره عبر صفحة خاصة بالطقس، إن "المنخفض الجوي الأطلسي المثلج والممطر والعاصف البارد ذو العدة جبهات، بدأ يؤثر في أجواء العراق، وسيشتد تأثيره خلال اليومين القادمين"، مرجحًا أن "تشهد المنطقة الشمالية (شمال شرق الموصل ودهوك وأربيل وشمال كركوك والسليمانية) أجواءً غائمة مصحوبة بأمطار معتدلة ومتوسطة الشدة على فترات".

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أمطار قادمة ودرجات حرارة عشرينية

وأضاف الكربلائي، أن "تلك الأجواء ستشمل كافة مدن الشمال بعد ظهر الخميس، بأمطار متوسطة الشدة، باستثناء شمال دهوك وشمال أربيل، حيث من المتوقع أن تشهدان أمطارًا غزيرة هذه الليلة"، موضحًا أن "أمطار خفيفة ومتوسطة ستشهدها مناطق شمال محافظتي صلاح الدين وديالى".

كما توقع المتنبئ الجوي، هطول ثلوج كثيفة على مرتفعات دهوك وأربيل والسليمانية تمتد نحو الداخل في محافظة دهوك بدءًا من ليل الخميس، مع أمطار مصحوبة بعواصف رعدية، فيما ستكون أجواء المناطق الغربية من البلاد غائمة جزئيًا مع أمطار خفيفة، قبل أن تتحول إلى أجواء غائمة مع أمطار معتدلة في مناطق غرب الأنبار، مساء اليوم.

عن المنطقتين الوسطى والجنوبية، قال المتنبئ، إن أمطارًا خفيفة قد تشهدهما محافظتا واسط ومسان، في أجواء غائمة جزئيًا، مع نشاط سريع لرياح جنوبية شرقية في أغلب المدن، تصل هباتها أحيانًا إلى 70 كم في الساعة، تثير عواصف ترابية في بعض مناطق غرب الأنبار.

يبدأ هطول الثلوج شمال البلاد ليل الخميس بعد أن كسوف للشمس استمر في بغداد لـ 44 دقيقة

وشهدت البلاد، صباح الخميس، كسوفًا للشمس، بدأ منذ لحظة شروقها، واستمر الكسوف في بغداد لنحو 44 دقيقة بنسبة 44.50% عند ذروته، وفق مختصين.

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