2019/12/26 | 14:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة جوجل عن ميزة البحث عن الأحداث القريبة من المستخدم، وأوضحت الشركة الأمريكية أنه عند إدخال عبارة Events near me في نطاق البحث، تظهر صفحة فرعية تتضمن الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها، ومعلومات عن التذاكر وكيفية الحضور.وذكرت الشركة، انه ” يمكن تخصيص البحث بشكل أكبر بكتابة كلمات مثل حفل موسيقي، أو مسرحية، أو مهرجان،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوجل تقدم ميزة البحث عن الأحداث القريبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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