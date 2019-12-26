2019/12/26 | 14:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الامن الوطني يقرر الغاء التدقيق الامني في المحافظات المحررة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الامن الوطني يقرر الغاء التدقيق الامني في المحافظات المحررة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الامن الوطني يقرر الغاء التدقيق الامني في المحافظات المحررة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).