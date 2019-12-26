2019/12/26 | 14:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع صحن العقيلة زينب المجاور لمرقد الامام الحسين عليهما السلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتهاء من المضيف الحسيني وسوق الزينبية في مشروع صحن العقيلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتهاء من المضيف الحسيني وسوق الزينبية في مشروع صحن العقيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).