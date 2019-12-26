بدء جلسة البرلمان برئاسة الحداد

2019/12/26 | 14:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأت جلسة البرلمان برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد.

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