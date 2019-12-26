الصين تخطط لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية في 2020

2019/12/26 | 14:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الإذاعة الرسمية نقلا عن وزير النقل الصيني لي شياو بنغ يوم الخميس إن بكين تخطط لاستثمار 800 مليار يوان

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