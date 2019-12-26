المركزي العراقي: 235.5 مليون دولار مبيعات العملة

2019/12/26 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تنفيذ عمليات بيع للعملة الأجنبية بقيمة مئتين وخمسة وثلاثين مليون وخمسمئة ألف دولار في المزاد ، مقارنة بمبيعات مزاد أمس ؛ والبالغة مئة وتسعين مليون دولار.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغ سعر الصرف ألف ومئة وتسعين ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة ثلاثة وثلاثين مصرفاً.

وقال المركزي العراقي إن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم الأحد القادم، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ مئتين وسبعة وخمسين مليون دولار.

وأوضح المركزي العراقي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها مئتين وخمسة وثلاثين مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع سبعمئة وعشرين ألف دولار.

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