2019/12/26 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجلسة بشير الحداد يعلن تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية بطلب عدد من اللجان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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