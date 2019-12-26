عودة نحو 4 آلاف لاجئ عراقي من تركيا وسوريا خلال عام 2019

2019/12/26 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت وزارة الهجرة و المهجرين، عن إعادة (3,905) لاجئين عراقيين من سوريا وتركيا إلى البلاد خلال العام الحالي.





وذكر مدير عام

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