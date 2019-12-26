غدا... مناورات عسكرية بحرية بين الصين وروسيا وإيران

2019/12/26 | 14:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن الصين وإيران وروسيا سيجرون مناورات بحرية مشتركة تبدأ يوم غد الجمعة في المحيط الهندي وبحر عُمان وسط تصاعد التوترات في المنطقة بين إيران وواشنطن.

وقال وو تشيان المتحدث باسم الوزارة إن "الصين سترسل المدمرة شينينغ المزودة بصواريخ موجهة إلى التدريبات التي تستمر من 27 إلى 30 كانون الأول وتهدف إلى تعميق التعاون بين بحريات الدول الثلاث.

وتأتي المناورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتزايدت التوترات منذ العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع ست دول وإعادته فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

واقترحت واشنطن مهمة بحرية بقيادتها بعد عدة هجمات في أيار وحزيران على سفن تجارية دولية في الخليج ألقت بالمسؤولية فيها على إيران.



ونفت طهران ذلك.

وترتبط الصين بعلاقات دبلوماسية وتجارية وفي مجال الطاقة مع إيران.



وتربطها كذلك علاقات جيدة بالسعودية المنافس الإقليمي لإيران.

ومن المرجح ان يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ السعودية العام المقبل إذ ستستضيف قمة مجموعة العشرين في عام 2020.

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