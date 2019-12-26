اليوم... اجتماع بين ادارة الشرطة واللاعبين والمدرب

2019/12/26 | 14:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

من المقرر ان تعقد ادارة نادي الشرطة، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث انتكاسة الفريق في بطولة الاندية العربية.

وقال مراسل "الغد برس" ان ادارة النادي تريد الاستماع للاعبين والكادر الفني عن السبب الرئيس للنتيجة الكارثية التي لحقت بالفريق.

وأضاف ان ادارة النادي لا تفكر بالاستغناء عن المدرب اليتش في الفترة المقبلة.

وبين ان هناك نية بالبحث عن حارس مرمى جديد نظرا للمستوى السيء الذي ظهر به محمد حميد.

يذكر ان نادي الشرطة خسر أمام الشباب السعودي بستة أهداف مقابل هدف وحيد في اياب ربع نهائي بطولة الاندية العربية.

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