الحداد يوجه باستضافة المحافظين لمعرفة ما أنجزوه من موازنة 2019

2019/12/26 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الخميس (26 كانون الأول 2019)، باستضافة...





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