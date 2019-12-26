شرطة كربلاء : كل من يخرج عن مكان التظاهر السلمي مخرب وخارج عن القانون

2019/12/26 | 14:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..شددت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم الخميس ، على كل من يتظاهر خارج المكان المحدد للتظاهر السلمي في منطقة فلكة التربية مركز المدينة سيتعامل بانه مخرب وخارج عن القانون ، وأكدت بانها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم . وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) بعد إن “تم […]

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