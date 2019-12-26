كوردستان يعلن انتاج مليار و 250 مليون بيضة مائدة

2019/12/26 | 14:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت غرفة الصناعة والتجارة في محافظة السليمانية يوم الخميس عن انتاج مليار و250 مليون بيضة مائدة في اقليم كوردستان.وقال مستشار الغرفة وصفي خليل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية انه “نطالب بإيقاف ادخال الدجاج، وبيض المائدة المستورد الى الاقليم”، منوها الى انه مع الحظر المفروض على المادتين الا اننا نلاحظ توفر المستورد […]

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