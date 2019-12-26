{الفرات نيوز} تنشر نص رد رئيس الجمهورية للبرلمان ورفضه لترشيح العيداني

2019/12/26 | 15:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا رد رئيس الجمهورية برهم صالح لرئيس مجلس النواب بحصوص رفضه لمرشح كتلة البناء اسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء.

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