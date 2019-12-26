فنلندا تعيد تمركز قواتها بالعراق وتنقلها الى إقليم كردستان

2019/12/26 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الفنلندية، عزمها إعادة تمركز قواتها الموجودة في العراق، ونقلها الى إقليم كردستان.

وذكرت وسائل إعلام فنلندية، ان الحكومة قررت نقل قواتها التي بدأت بتدريب القوات العراقية عام الفين وخمسة عشر، والبالغ عددها نحو ثمانين جنديا ومستشارا عسكريا، الى أربيل، مع بداية عام الفين وعشرين، لتواصل عملها كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم الاستشارة والتدريب لقوات البيشمركة في إقليم كردستان.

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