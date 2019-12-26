النائب السكيني : الجماهير التي دخلت الخضراء تستطيع تكرارها كيفما شاءت

2019/12/26 | 15:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الخميس، ان الجماهير التي دخلت الخضراء تستطيع تكرارها كيفما شاءت، فيما اشار الى ان تدوير الاسماء باسماء مستهلكة او محروقة بالمشهد السياسي بشأن اختيار رئيس الوزراء امر غير مقبول ومرفوض.وقال السكيني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس النواب ان “الحكومة الاتحادية عليهم التحقيق العادل وكشف […]

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