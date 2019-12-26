منذر خدام - الحلقة الثانية والثلاثون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/12/26 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام 6-سيناريوهات الحل المحتملة للأزمة السوريةإن صراعا مسلحا داميا لا يزال مستمرا منذ نحو تسعة سنوات، كانت نتائجه كارثية على الشعب السوري وعلى سوريا الدولة، تدخلت فيه قوى عربية واقليمية وبعيدة، يصعب تصور سيناريو وحيد لنهايته.في ضوء التحليل الذي قمنا به في مباحث هذا الكتاب المختلفة، وآخذين بالحسبان ما فرزه مسار الأحداث في سورية من مشكلات كبيرة على كل الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقا......

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