بالوثائق... رئيس الجمهورية يضع استقالته امام محلس النواب

2019/12/26 | 15:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس" اليوم الخميس، على رسالة رئيس الجمهورية، برهم صالح، التي قدم فيها استقالته بشكل رسمي الى مجلس النواب.

وقال برهم صالح في رسالته الى مجلس النواب، بعد شرح الاحداث السياسية في الايام الماضية، انه "يستعد لوضع الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية امام اعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤوليتهم، كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسباً، فيقيتا لا خير يرتجى من موقع او منصب لا يكون في خدمة الناس وضامناً لحقوقهم".

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