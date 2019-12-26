2019/12/26 | 15:47 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يضع "إستقالته" امام مجلس النواب "وثائق" ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يضع "إستقالته" امام مجلس النواب "وثائق" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).