2019/12/26 | 15:47 - المصدر: الوكالة الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس الجمهورية يرفض تكليف مرشح البناء الجديد "اسعد العيداني" ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس الجمهورية يرفض تكليف مرشح البناء الجديد "اسعد العيداني" ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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