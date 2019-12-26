ساحات الاعتصام.. ترحيب واسع باستقالة الرئيس برهم صالح

2019/12/26 | 15:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رحب المعتصمون في ساحات الاحتجاجات بالعاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب باستقالة رئيس الجمهورية برهم صالح.وشهدت ساحة التحرير مركز الاعتصام في العاصمة بغداد، ترحيبا كبيرا برفض الرئيس ترشيح اسعد العيداني لرئاسة الحكومة، ومن ثم اعلان الاستقالة امام مجلس النواب.وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، في بيان استقالته قبل قليل، أنه لا خير يرتجى في موقع أو منصب لا يكون في خدمة الناس وضامناً لحقوقهم، معلنا وضع استقالته وتقديمها إلى مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب.

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