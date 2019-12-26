2019/12/26 | 15:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس برهم صالح يقدم استقالته للبرلمان ويعتذر عن تكليف العيداني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس برهم صالح يقدم استقالته للبرلمان ويعتذر عن تكليف العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).