2019/12/26 | 15:47 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة نحو 4 آلاف لاجئ عراقي من سوريا وتركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

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