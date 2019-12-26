2019/12/26 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اعلن رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، عن استعداده لوضع ااستقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.
يتبع..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: اضع استعدادي للاستقالة امام اعضاء مجلس النواب ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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