2019/12/26 | 15:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح: لا خير يرتجى في موقع او منصب لا يكون في خدمة الناس وضامناً لحقوقهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: لا خير يرتجى في موقع او منصب لا يكون في خدمة الناس وضامناً لحقوقهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح: لا خير يرتجى في موقع او منصب لا يكون في خدمة الناس وضامناً لحقوقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).