برهم صالح يرفض تكليف اسعد العيداني ويعرض استقالته للبرلمان + وثيقة

2019/12/26 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، عن استعداده لوضع ااستقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

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