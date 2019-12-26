برهم صالح يقدم استقالته الى البرلمان العراقي

2019/12/26 | 16:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان قدم الرئيس العراقي برهم صالح استقالته الى البرلمان العراقي ، رافضا تكليف مرشح كتلة البناء اسعد العيداني الذي واجه رفضا شعبيا كبيرا في جنوب العراق خاصة .واشار صالح الى انه يرفض الاخلال بمبدأ دستوري ، ويراعي – حركة الاحتجاج المحقة – في العراق .ووضع صالح البرلمان العراقي امام مسؤوليات تاريخية […]

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