الرئيس العراقي يقدم استقالته للبرلمان

2019/12/26 | 16:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة....

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