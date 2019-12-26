2019/12/26 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئيس برهم صالح: المصالح العليا للبلاد تفرض علينا مسؤولية وطنية بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة المقبلة

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