الرئيس العراقي برهم صالح يعلن للبرلمان استعداده للاستقالة

2019/12/26 | 16:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس العراقي برهم صالح يقدم استقالته للبرلمان

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