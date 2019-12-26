بالوثائق : نص الرسالة التي بعثها الرئيس برهم صالح الى البرلمان

2019/12/26 | 16:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

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