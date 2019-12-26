مصدر برلماني لــ سكاي برس : برهم صالح يقدم

2019/12/26 | 16:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكد مصدر في مجلس النواب، اليوم لـوكالة سكاي برس، في اتصال هاتفي، تقديم رئيس الجمهورية برهم صالح استقالته لـ مجلس النواب، علما ان الاخير لم يقبل الاستقاله بعد ....

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