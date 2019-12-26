بالوثائق… صالح يضع استقالته امام محلس النواب

2019/12/26 | 16:09 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- حصلت /SNG/، اليوم الخميس، على رسالة رئيس الجمهورية، برهم صالح التي قدم فيها استقالته بشكل رسمي الى مجلس النواب.وقال برهم صالح في رسالته الى مجلس النواب، بعد شرح الاحداث السياسية في الايام الماضية، انه “يستعد لوضع الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية امام اعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤوليتهم، كممثلين عن ...

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