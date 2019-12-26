الثقافة: عام ٢٠٢٠ سيشهد إقامة نصب وتماثيل لمجموعة من الفنانين والادباء والمثقفين

2019/12/26 | 16:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، الخميس، ان عام ٢٠٢٠ سيشهد إقامة مجموعة من النصب والتماثيل من قبل وزارة الثقافة دائرة الفنون العامة، لمبدعين والفنانين والادباء والمثقفين.

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