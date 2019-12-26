قردة الشامبانزي.. الأكثر استجابةً للموسيقى

2019/12/26 | 16:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت دراسة يابانية جانباً طريفاً عن طبيعة قردة #الشامبانزي، وهو قدرتها على الاستمتاع بالموسيقى والرقص، وحتى التصفيق.وركزت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة طوكيو ونشرت […]

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