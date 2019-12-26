البرلمان ينهي مناقشة مقترح التعديل الاول لقانون الإدارة المالية ويبدأ بمناقشة التعديل الثاني لقانون التقاعد

2019/12/26 | 16:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.يتبع

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