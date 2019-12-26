فائق الشيخ علي يحذر ممثل السيستاني: إياك أن تقولها للرئيس!

2019/12/26 | 16:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحذر النائب والمرشح لرئاسة الحكومة، فائق الشيخ علي، ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني من منح فرصة ترشيح رئيس وزراء للكتل السياسية خلال خطبة غد الجمعة.

حذر الشيخ علي ممثل السيستاني من منح فرصة ترشيح رئيس للحكومة إلى الكتل السياسية غدًا

وقال الشيخ علي في تغريدة عبر تويتر، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح لن يكلّف اليوم أحدًا بتشكيل الحكومة، حتى يستمع إلى خطبة الجمعة للمرجعية".

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وخاطب الشيخ علي، "خطيب المرجعية" : "إياك أن تقول للرئيس (أن يراعي مطالب الشعب والكتل السياسية) لأنه سيتم تكليف مرشح الكتل مباشرةً، وستضيع دماء الشهداء هدرًا!".

وتعهد الشيخ علي، سابقًا، بتشكيل حكومة تلبي مطالب المتظاهرين ضمن مدة محددة، تمهيدًا لانتخابات مبكرة، ضمن خطاب ترشيح رسمي إلى رئاسة الحكومة قدمه إلى رئيس الجمهورية، فيما أكد أن الكتل الشيعية ترفض توليه المهمة.

من جانبه سخر بدر الزيادي النائب عن تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، من محاولات الشيخ علي للوصل إلى رئاسة الحكومة، مؤكدًا أنه لن ينال ثقة عشرة نواب في البرلمان في حال كلف من قبل رئيس الجمهورية.

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