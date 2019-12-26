2019/12/26 | 16:18 - المصدر: العهد نيوز

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يتسم تاريخ البشرية بالفضول، بدءا من أسلافنا الذين غادروا إفريقيا لاستكشاف الأراضي الأخرى، ووصولا إلى رحلات الفضاء بحثا عن عوالم أخرى.ومواصلة لهذا النهج،

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