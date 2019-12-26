كمّامات ولافتات .. عائلة تتظاهر على طريقتها الخاصة

2019/12/26 | 16:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



بلزوم الصمت وكتابة المطالب على اللافتات فحسب، نظمت عائلة ديوانية وقفة وسط ساحة الساعة لتشارك في الاحت...

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