بعد رفض العيداني ..

2019/12/26 | 16:18 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخبارية رشح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ثلاثة اسماء لرئاسة مجلس الوزراء، بعد رفض رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف اسعد العيداني.وقال المقرب...

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