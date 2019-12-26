برهم صالح يغادر بغداد الى السليمانية بعد ارسال استقالته الى البرلمان

2019/12/26 | 16:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر قريب من الرئيس برهم صالح ان الاخير غادر العاصمة بغداد الى السليمانية بعد ارساله كتاب استقالته من منصبه الى مجلس النواب .

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