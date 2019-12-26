برهم صالح يرفض ترشيح العيداني ويضع استقالته أمام البرلمان

2019/12/26 | 16:18 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجّر رئيس الجمهورية برهم صالح ، مفاجأة من العيار الثقيل ، برفضه مرشحي الاحزاب السياسية ، واعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء اسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء ، مؤكدا...

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