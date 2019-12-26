برهم صالح يغادر بغداد إلى السليمانية والصدر يطرح ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة

2019/12/26 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة بينهم فائق الشيخ علي.ونشر حساب صالح العراقي تغريدة بمنصة تويتر جاء فيها: معلومة بعد البحث والتقصي استطعت الوصول الى نتيجة اجمالية بخصوص مرشح رئاسة الوزراء المرضي اجمالا من الشعب بعد ان يقدم برنامجه وتحدد فترته وتكتب مهامه […]

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