الحكيم يحدد 7 مواصفات لرئيس الوزراء المقبل ويؤكد: بخلافها سنبقى في دوامة المهاترات

2019/12/26 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس (26 كانون الأول 2019)، 7 مواصفات يجب أنن تتوافر في رئيس ا...





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