2019/12/26 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي يدور نقاش في الحوار المتمدن, ترتفع وتنخفض حدته بدون سبب معلوم.النقاش هو بخصوص هل ان النظام الرأسمالي عالميا لا زال حيا ام انه اختفى ولفظ انفاسه منذ عقود.وعلي ان اعترف ان المكان الوحيد الذي يدور فيه هكذا نقاش, حسب علمي, هو في صفحة الحوار المتمدن.فاني لم الاحظ هكذا نقاش في اية دورية او صحيفة ماركسية او رأسمالية , عامة او اكاديمية, او في اي مؤلف او كتاب وقع تحت بصري, وبلغات متعددة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - الرأسمالية الآن: حية ام ميتة!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - الرأسمالية الآن: حية ام ميتة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).