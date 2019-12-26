نائب عن نينوى تدعو

2019/12/26 | 16:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

دعت النائب عن محافظة نينوى محاسن حمدون، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والإسراع بتقديم مرشح جديد للحكومة المقبلة.

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